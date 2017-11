Členové OPEC se shodli, že těžbu ropy omezí až do konce příštího roku

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) se domluvila na prodloužení dohody o omezení těžby do konce roku 2018. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na dva delegáty. V případě, že by došlo k přehřátí trhu, mohou členské státy dohodu ukončit dříve.