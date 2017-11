Dokumenty k možnému prodloužení metra pro DPP vypracuje firma Metroprojekt a podnik za ně zaplatí dohromady 859 500 korun.

Zajištění obsluhy ruzyňského letiště kolejovou dopravou považuje vedení města za prioritu v rozvoji dopravní infrastruktury na území Prahy, uvedl ve středu dopravní podnik. Vedle možnosti prodloužení metra A tak vedení města dále zvažuje propojení Letiště Václava Havla s centrem pomocí odbočky z modernizované železniční tratě Praha–Kladno.

Studie má záměr stanovit případnou cenu, délku výstavby prodloužení metra a zda by se to Praze vůbec vyplatilo. „Závěry této studie budou sloužit jako podklad k rozhodnutí, zda tato varianta bude z naší strany nadále variantou preferovanou,” řekla primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Dodala, že záměr by případně město muselo zanést do plánů územního rozvoje.

Studie má prozkoumat také možnost prodloužení metra C na severu Prahy. „Musíme v každém případě prověřit i možnosti prodloužení trasy C do Čakovic a rovněž prodloužení áčka na východě Prahy, kde jsou velká sídliště v Hostivaři, Horních Měcholupech a Petrovicích, jejichž dopravní obslužnost není ideální,” dodal náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).