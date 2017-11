Do roku 2030 přijde na pracovní trh dalších 25,6 miliónu lidí ve věku 15 až 29 let, většina v afrických zemích. Celosvětově vyjádřilo 36 procent mladých lidí přání odejít za prací do jiné země, vyplývá z jiné studie MOP.

Svou zemi hodlá opustit až 44,3 procenta mladých lidí v zemích Afriky na jih od Sahary, podobná čísla vyšla v severní Africe, Latinské Americe, karibské oblasti a východní Evropě. Jen 17,1 procenta mladých chce opustit Severní Ameriku. Problém pro tyto státy představuje, že jde většinou o vzdělané lidi.

The global economy is recovering slowly. Yet, youth unemployment remains high & employment quality is a concern. Check out the new ILO report findings: https://t.co/v9RGSa4jYm pic.twitter.com/uwtKg0x4B8