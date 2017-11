Celníci našli 67 176 balení po třech kusech a 24 816 balení po šesti kusech. Celkem šlo o dvě tuny zboží. Pokud by se padělané kondomy dostaly na trh, majiteli ochranné známky by mohla vzniknout škoda přesahující sedm miliónů korun.

„Provedeným šetřením bylo zjištěno, že se skutečně jedná o padělky, které porušují práva duševního vlastnictví společnosti LRC Products,” uvedla Miškovská.

Pokud by se prezervativy přece jen dostaly do oběhu, zákazníkům by mohlo být nápadné, že obsahují nápisy v italštině.