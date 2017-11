Velká Británie je pro Českou republiku čtvrtým nejdůležitějším obchodním partnerem.

„Za Českou republiku jsem zdůraznila potřebu zachovat firmám stávající podmínky po celou dobu přechodného období,” uvedla ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR (SPČR) Dagmar Kuchtová.

Ta byla v sídle premiérky na Downing Street mezi zástupci nejméně 12 evropských průmyslových svazů. Spolu s polským zástupcem byla jediným hostem ze střední a východní Evropy.

Theresa Mayová

FOTO: Toby Melville, Reuters

Zástupci svazů se na jednání shodli, že pro byznys všech evropských zemí je nyní důležité zachovat stávající podmínky mezi Velkou Británií a EU, nastavit minimálně dvouleté přechodné období a včas zveřejnit pravidla nové hospodářské spolupráce mezi Británií jako nečlenskou zemí EU a jejími členskými zeměmi. Podle Kuchtové na tom panuje shoda na obou stranách kanálu.

„Pro firmy chceme hlavně předvídatelnost a jasné podmínky. Samozřejmě bychom za Svaz průmyslu a dopravy do budoucna preferovali dohodu na úrovni Free Trade Agreement, tedy dohody o volném obchodu. Naši podnikatelé si ještě pamatují kolony na hranicích, překážky obchodu a administrativu před tím, než jsme vstoupili do EU. Vrátit se v čase by byl podle mě velký a zbytečný krok zpět,” doplňuje Kuchtová.

Všechny země se podle ní chtějí vyhnout tzv. útesovému scénáři, což je varianta označení pro tvrdý brexit. Evropské svazy podle DPA důrazně varovaly před důsledky neřízeného odchodu Británie z EU.

Obavy Němců z „fatálních” dopadů



Šéf Německo-britské průmyslové a obchodní komory Ulrich Hoppe řekl, že pokud by Británie odešla z EU bez dohody, bylo by to pro německou ekonomiku „fatální“.

„Zasáhlo by to například německý chemický a automobilový průmysl a všechny ostatní exportéry do Británie,“ uvedl. I podle něj jsou zvláště důležitá přechodná pravidla pro období po odchodu Británie z EU.

Šéf francouzského sdružení zaměstnavatelů (Medef) Bernard Spitz podle BBC řekl, že přechodná dohoda je důležitá nejen pro britské firmy, ale také pro firmy v celé EU.

Vyjednavač EU s Velkou Británií Michel Barnier

FOTO: Francois Lenoir, Reuters

Vzhledem k vlekoucím se jednáním mezi Británií a EU unijní vyjednávač Michel Barnier v pátek řekl, že britská strana by měla do dvou týdnů poskytnout dostatečná vyjasnění svých pozic, především v otázce vyrovnání svých finančních závazků. Je to prý potřeba k tomu, aby v polovině prosince mohl summit Evropské unie rozhodnout o posunu rozhovorů do jejich druhé fáze, v níž se už má jednat o budoucích vztazích mezi EU a nečlenskou Británií.