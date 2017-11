Hračkářský gigant na obzoru? Hasbro chce převzít Mattel

Americký výrobce hraček Hasbro učinil nabídku na převzetí konkurenční firmy Mattel. Uvedl to list The Wall Street Journal s odvoláním na informované zdroje. Případná dohoda by vytvořila hračkářský gigant a spojila značky My Little Pony, Transformers a Nerf patřící Hasbru se značkami Barbie a Hot Wheels od Mattelu.