„V nejbližším týdnu zdraží benzín i nafta asi o dvacet haléřů, pak by zdražování mělo pokračovat,“ řekl Právu analytik firmy Finlord Boris Tomčiak.

Cena nejprodávanějšího Naturalu 95 by tak ze současné průměrné hodnoty 30,33 Kč za litr měla vyšplhat k 30,70 Kč. Nafta, která se nyní podle společnosti CCS prodává za 29,38 Kč, by měla stát asi 29,80 Kč.

OPEC bude tlačit na růst cen ropy

Zdražování však zřejmě ani potom nebude konec. Na konci listopadu totiž zasedne ropný kartel OPEC a je pravděpodobné, že prodlouží těžební limit pro členské země kartelu, který žene ceny ropy vzhůru.

„Začínají se projevovat nepříznivé indikátory, že hlavně menší členské státy OPEC chtějí posunout cenu ropy k 70 dolarům za barel,“ uvedl Tomčiak.

Cena severomořské ropy Brent se nyní podle Tomčiaka pohybuje kolem 62 dolarů za barel. Posun k 70 dolarům by přinesl další zdražování pohonných hmot.

„Pokud by se výrazně nezměnila úroveň kurzu české koruny k dolaru, znamenalo by takové zdražení ropy růst cen u čerpacích stanic až o 1,20 Kč proti současným hodnotám, a to u benzínu i nafty,“ dodal analytik. O Vánocích by tak mohl Natural 95 stát přibližně 31,50 Kč a nafta asi 30,60 Kč.

O hodně dráž než loni



Pohonné hmoty jsou nyní o dost dražší než loni. Počátkem listopadu stál v roce 2016 Natural 95 v průměru 29,72 Kč, tedy o 60 haléřů méně než v současnosti. Nafta se prodávala za 28,59 Kč, tedy o bezmála 80 haléřů laciněji.

Pokud ceny do konce roku vzrostou o 1,20 Kč, bude rozdíl ještě vyšší. O Vánocích 2016 se prodával Natural 95 za 30,43 Kč a byl by tak o víc než korunu levnější než o letošních Vánocích. Podobně nafta stála loni 29,69 a cenový rozdíl by činil 90 haléřů ve prospěch loňského roku.

Poptávka o ropě roste

Poptávka po ropě ve světě rychle roste. „Podle odhadu OPEC by se celosvětová spotřeba ropy měla do roku 2022 zvedat ročně v průměru o 1,2 miliónu barelů denně. Tahounem růstu poptávky je zejména Čína. Dovoz ropy do Číny se v prvních devíti měsících zvedl meziročně o 12 procent,“ uvedl Tomčiak.

V důsledku současného těžebního limitu už podle něho začaly výrazně klesat globální zásoby. Ty byly koncem srpna o 159 miliónů barelů nad pětiletým průměrem. Ještě počátkem roku byly zásoby o 338 miliónů barelů ropy nad dlouhodobým průměrem.