Chorvatsko chce do osmi let přijmout euro

Chorvatsko chce do osmi let platit eurem. Podle agentury Reuters to v pondělí prohlásil předseda vlády Andrej Plenković. Do tří let by země podle něj měla vstoupit do systému ERM II, čímž by navázala kurz své měny na euro. Alespoň dvouleté členství v ERM II je podmínkou přijetí eura.