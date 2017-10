Zatímco před třemi lety pracovalo v ČR podle údajů Českého statistického úřadu 166 tisíc starobních důchodců a jejich podíl k celkovému počtu pracujících činil 3,3 procenta, loni jich bylo už přes 198 tisíc a na celkové zaměstnanosti se podíleli už 3,9 procenta.

Nedostatek pracovníků je letos citelný již napříč celou ekonomikou. Nově zaměstnaných důchodců podle zjištění odborníků opět přibylo. „Nutně potřebujeme zkušenou sociální pracovnici, ale už několik měsíců ji hledáme marně. Hledáme přitom všude – i mezi důchodci,“ řekla Právu manažerka azylového domu v Praze paní Martina.

V Česku je nyní zhruba třetina firem, které jsou ochotny důchodce zaměstnávat. Vyplynulo to z exkluzivního průzkumu ČSOB pro Právo, který banka provedla v rámci svého pravidelného šetření Index očekávání firem.

Pětina malých a středních firem důchodce zaměstnává už dnes a 10 procent o tom uvažuje do budoucna. Dalších 11 procent společností v průzkumu uvedlo, že má lidi v předdůchodovém věku, které si určitě hodlá udržet i poté, co jim vznikne nárok na penzi.

Stále jsme pod unijním průměrem

Některé společnosti zaměstnávají lidi v důchodovém věku dlouhodobě. „Zaměstnáváme je velice rádi, protože mají zkušenosti a jsou velmi spolehliví. A co je možná překvapivé, rádi se učí novým věcem a nemají takový problém s moderními technologiemi, jak se někdy traduje,“ sdělil Právu Mojmír Urbánek z firmy CIUR, která vyrábí izolační systémy, klimatizaci a průmyslová vlákna.

Kvůli celkovému nedostatku pracovních sil plánuje důchodce zaměstnat nebo už je zaměstnává celá třetina oslovených firem. Nejčastěji si na seniorech cení jejich zkušeností a vysoké spolehlivosti, vyzdvihují u nich ale i kvalitní provedení práce, nižší platové nároky či ochotu vykonávat i méně prestižní činnosti.

„Současná ekonomická situace vytváří příhodné podmínky pro důstojnější stárnutí – senioři si prodlouží aktivní část svého života a vylepší si svůj příjem,“ uvedla k průzkumu pro Právo generální ředitelka ČSOB Penzijní společnost Marie Zemanová.

Rozpočet získá navíc daně a odvody a společnost nepřichází o lidský kapitál a cenné zkušenosti

Přestože zájem firem o důchodce roste, Česko zůstává podle odborníků mezi zeměmi EU nadále jednou z nejhorších co do schopnosti efektivně podporovat práceschopné seniory, aby při dosažení důchodového věku okamžitě neodešli z trhu práce. Podíl pracujících důchodců je v ČR pod evropským průměrem. Po dosažení důchodového věku dál pracuje asi 13 procent Češek a Čechů. V EU je to v průměru 15,5 procenta. V severských státech do práce dál chodí až 35 procent seniorů a seniorek.

Politické strany ve svých aktuálních volebních programech problémy pracujících důchodců až na výjimky opominuly, vyplývá z aktuální studie think-tanku IDEA Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR.

Lidé, kteří v důchodovém věku pokračují v práci, se tak rozhodnou většinou proto, že chtějí zůstat aktivní a mít možnost každodenního kontaktu s více lidmi. Významnou motivaci pro většinu z nich představují také finance. Po nástupu do penze totiž příjem většiny lidí výrazně klesá.

Výhodné i pro stát a celou společnost

To, že lidé v důchodu jsou ochotni dál pracovat, je však výhodné i pro státní pokladnu a celou společnost. Rozpočet získá navíc daně a odvody a společnost nepřichází o lidský kapitál a cenné zkušenosti.

Podle studie IDEA vývoj dokazuje, že český trh práce dokáže seniorskou pracovní sílu dobře „vstřebat“. Zvýhodnění práce v důchodovém věku a jeho způsob má podle jejích autorů zásadní vliv na rozhodování seniorů o tom, zda budou dál pracovat.

Stát lidi může motivovat snížením daní a odvodů, ale i větším procentem navýšení penzí za přesluhování. Roli hraje také zpřehlednění těchto podpor a informování o nich. Většina seniorů v Česku totiž netuší, zda a za jakých podmínek se jim vyplatí dál pracovat.

Hospodářská komora ČR na začátku října na základě průzkumu mezi podnikateli uvedla, že nedostatek kvalifikované pracovní síly je největší překážkou rozvoje podnikání v ČR pro letošek i rok 2018. Firmy podle ní potřebují obsadit zhruba 200 000 volných pozic. Vedle důchodců proto zaměstnavatelé cílí třeba i na cizince.