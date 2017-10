Postavit by se mělo 115 tisíc metrů čtverečních hal a kontejnerového překladiště na zhruba 55 hektarech. Projekt je rozdělen do čtyř etap.

Do začátku roku 2021 chce společnost DB Schenker postavit halu o rozměrech 50 tisíc metrů čtverečních. „Celý projekt má být hotový do konce roku 2023 a významným způsobem zvýší i hodnotu ostravského letiště. Počítáme s tím, že budoucnost mošnovského letiště není až tak v osobní přepravě, ale právě v té nákladní,“ uvedl primátor Tomáš Macura (ANO).

Za pozemky by Ostrava mohla od nového investora utržit až 200 miliónů korun. Podle primátora by se město ocitlo v situaci, kdy by vyinkasovalo za pozemky více, než do vzniku strategické průmyslové haly v Mošnově investovala. „V této situaci bychom peníze navíc zpět investovali do rozvoje mošnovské průmyslové zóny. V současnosti tam ještě zbývá zhruba 50 hektarů ploch, které jsou však rezervované,“ upřesnil primátor.

Daná plocha, o níž ve středu ostravští zastupitelé rozhodovali, je historicky již dlouhodobě vyčleněna logistickému centru. Už v roce 2009 totiž město uzavřelo předkupní smlouvu tehdy s developerskou společnosti HB Reavis, která zde chtěla přivést nějakého uživatele. Developerovi se to ale nepovedlo, proto nyní do „hry“ vstoupilo město.