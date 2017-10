„Není zatím jisté, kde první projekt uskutečníme, ale je jisté, že to bude už za tři až pět let,“ řekl Právu na konferenci Startup World Cup & Summit v Praze De León. Model je firma schopna postavit prakticky okamžitě, nyní se řeší spíše regulace.

Levnější než rychlé vlaky

„V současnosti je to otázka regulace a zajištění komerční životaschopnosti v různých teritoriích a pro různé způsoby využití,“ řekl. Firma totiž trubkami, kde by se v podtlakovém prostředí pohybovaly kapsle téměř rychlostí zvuku, chce přepravovat nejen lidi, ale i zboží. Výhodou systému jsou podle De Leóna nízké investiční i provozní náklady ve srovnání s výstavbou vysokorychlostních železničních tratí.

Systém má využívat energii ze solárních panelů umístěných nad trubkou a k nabíjení baterií využívat energii získanou při brzdění. Kapsle, které pojmou 28 až 40 cestujících, by mohly teoreticky vyrážet v intervalu 40 sekund po sobě nebo v době, kdy v nich bude dostatečný počet cestujících. „Teoreticky tak kapacita hyperloopu z jednoho bodu do druhého činí přes 160 tisíc lidí denně,“ uvedl.

Andres de León z americké společnosti Hyperloop Transportation Technologies (HTT)

FOTO: Michal Krumphanzl, ČTK

Firma nyní zakládá nové výzkumné centrum ve Francii, kde chce pracovat na další generaci hyperloopu. „Veškerou technologii, která je třeba pro první generaci hyperloopu, jsme již vyvinuli. Nyní se zaměřujeme na naše centrum výzkumu a vývoje v Toulouse, kde se vyvíjí nová generace hyperloopu,“ uvedl.

V Toulouse firma postaví testovací trubku s kapslemi v plné velikosti. „Bude to 1,6 kilometru dlouhá trubka v plné velikosti, tedy o průměru čtyři metry. Tam se bude testovat současná verze, ale i model, který budeme provozovat v budoucnu. Nový model budeme mít do tří let,“ prohlásil. „Nyní začínáme objednávat materiály a technologie, které potřebujeme ke stavbě funkčního prototypu, který bude prvním svého druhu na světě,“ řekl.

Nejdále v Abú Dhabí, jednali i v Česku

Největší pokroky zatím firma udělala v Abú Dhabí ve Spojených Arabských Emirátech. „Tam už máme studii proveditelnosti. Slovensko byla zase první země, kde jsme podepsali memorandum o porozumění o vypracování studie proveditelnosti. Rovněž jsme jednali se zástupci Brna a připravujeme se na vypracování studie proveditelnosti spojení mezi Bratislavou, Brnem a Prahou. Ten projekt chceme zahájit velmi brzy,“ dodal De León.

Cesta z Prahy do Brna by podle odhadů mohla v hyperloopu trvat do 20 minut.