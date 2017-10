„Hala, která tady na jaře bude stát, je vyvrcholení desetiletého technického vývoje, protože před zhruba deseti lety vznikla 3D elektroda, tehdy to ani nebyla baterka. A od té doby jsme se dostali od technologického nápadu do technologické platformy a dnes máme baterii, která je díky nanomateriálům a své konstrukci o mnoho bezpečnější a má levnější výrobu. S ní chceme prorazit,“ poukázal Procházka.

Upozornil, že závod nebude dělat malé baterie. „Umíme dělat skutečně velkokapacitní baterie.“

Unikátnost Procházkova nápadu spočívá v tom, že zatímco v současnosti se lithiové baterie vyrábějí z tenkých elektrod v podobě kovových fólií, na nichž je nalepena aktivní vrstva, jeho baterie má vlisované články nikoli vertikálně, ale horizontálně formou tabletek do rámu. Má tak dvacetkrát větší tloušťku i kapacitu elektrod a pojme mnohem víc elektrické energie než dnešní baterie. Vyniká také v rychlosti nabíjení a nízké výrobní ceně.

Poklepávání na základní kámen

Za stavbou závodu stojí skupina investorů sdružených v privátním investičním fondu Battery Unite. Roční kapacita výroby má být 1,2 gigawatthodiny, brzy se však má navýšit, uvedli zástupci společnosti při slavnostním zahájení stavby. Podle nich by mohla narůst na minimálně 15 gigawatthodin. Výroba má být technologicky zcela výjimečná, neboť bude plně robotizovaná a údajně nejčistější na světě.

Lithiové baterie HE3DA mají mít široké využití. Firma vyvinula dva základní typy: robustnější se silnějšími elektrodami a delším nabíjením bude sloužit jako energetická banka pro skladování velkého množství energie za co nejnižší cenu, druhý typ se slabšími elektrodami má umožnit mnohem rychlejší nabíjení i vybíjení a bude mít využití v elektromobilech nebo v energetice jako zásobárna velmi rychle dostupné energie. V současnosti se baterie naplno nabije již za méně než hodinu.

Vynálezce Jan Procházka

V hale má přes robotizaci pracovat až 250 lidí. Podle Procházky budou další desítky zaměstnanců v přidaných výrobnách. Firma navíc počítá s tím, že pravděpodobně v Ústeckém kraji postaví chemičku, která by zpracovávala lithium z Cínovce.

„Byť začneme s cizím, budeme využívat domácí lithium. Chceme tady ze začátku spotřebovat zhruba třetinu či čtvrtinu lithia z Krušných hor, a až bude postavena i další, větší hala, tak budeme spotřebovávat v podstatě celou produkci,“ nastínil Procházka.

Podle něj zbožným přáním je, aby chemičky viděly správný směr a aby šly do zpracování lithia jako aktivního materiálu s jeho firmou. „Odtud by šly baterie do celého světa a vracely se zpátky, protože hodláme po skončení životnosti baterií vykupovat jejich jádra a tady je recyklovat,“ vysvětlil.

Základní kámen

Jeden z investorů projektu Radomír Prus poukázal, že klepání na základní kámen bylo klepáním 4. revoluce. „To si nikdo ještě neuvědomuje a my to za dva roky předvedeme v reálu,“ poznamenal a dodal: „Když se dílo podaří, přitáhneme do ČR v průběhu pěti let mezi jedním a jedním a půl miliónu eur,“ uvedl starosta

Firma staví závod na obecních pozemcích, od obce je odkoupí až poté, co bude zahájena výroba. Za metr a rok platí firma nyní nájem devět korun, aktuálně má HE3DA v areálu bývalého dolu k využití tři hektary.