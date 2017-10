„Nedělejme drama a politiku před volbami z lithia. Buďme rádi, že v těch haldách to je, buďme šťastní, že to můžeme vytěžit. Jestli to vytěží Australané, nebo to vytěží jiná firma...ve světě je zvykem, že když k něčemu přijdu a zapíchnu tam vlajku, tak mám právo první těžby,“ řekl Hanák s tím, že taková tradice podle něj v demokratickém světě platí stovky let.

„Vláda tady je od toho, aby zajistila, aby těžba byla zpracována v této zemi a výsledky této těžby byly předány třeba do Moravskoslezského kraje, kde vznikla nová továrna na baterie,“ dodal Hanák ke kauze, která hýbe těsně před parlamentními volbami českou politikou.

Lithium se stalo tématem číslo jedna poté, co ministr průmyslu Jiří Havlíček (ČSSD) podepsal s australskou firmou memorandum o těžbě kovu. Smlouvou, kterou kritizuje ANO i opoziční strany, se mimořádně bude zabývat Senát i Sněmovna. [celá zpráva] Babiš kvůli memoradnu pohrozil i trestním oznámením. [celá zpráva]

Scéna zaostává, vyplísnil vládu Hanák



Hanák vládu nešetřil ani v dalších tématech, za situaci v řadě oblastí ji doslova vyplísnil. „Máme skvělé podnikatele, profesionální pracovníky, akorát politická scéna trochu zaostává,” prohlásil. Katastrofou je podle něj dopravní infrastruktura a postavených pouze 35 kilometrů dálnic za čtyři roky. Podle Hanáka se prý příliš nepovedl ani stavební zákon a chybí zákon o liniových stavbách.

Politici by podle něj „lidem neměli lhát, že se v dohledné době dočkají rychlých tratí v Česku”. Vzhledem k povolovacím procesům a náročné stavbě tunelů podle něj budou rychlé vlaky u nás jezdit nejdříve za dvacet let. Stavební zákon podle něj potřebuje komplexní revizi, stejně jako zákon o podpoře inovací. Kritizoval také byrokracii a rostoucí počet úředníků.

Podle Hanáka měla vláda štěstí, že se dočkala dobré ekonomické situace a i díky tomu dobře zvládla plnit státní rozpočet. Hanák také pochválil, že vláda vydržela fungovat čtyři roky. Připomněl, že celé volební období přežily jen tři vlády. Mrzí jej nicméně podle jeho slov „bídná úroveň vzájemného dialogu dvou dominujících politických stran”.

Sobotka kritiku přijímá



Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) přiznal, že výtky jsou oprávněné. „Pečlivě jsem poslouchal, zejména ty kritické pasáže. Pan prezident Hanák má v řadě věcí pravdu,“ připustil Sobotka.

Například k výtce, že narůstá aparát státních zaměstnanců, řekl, že nejvíc pracovníků přibylo v armádě či v policii. „Když dám stranou bezpečnostní složky, druhou největší skupinou jsou učitelé,“ konstatoval premiér.

Hanák ve své řeči také vyzval, aby politici, kteří zemi povedu po volbách, „neodměňovali své kamarády“ a opět neměnili vedení státní pojišťovny EGAP a České exportní banky. Problémy, které tyto instituce tíží, podle něj tito „mladí a perspektivní” lidé nezavinili, ale vznikly za jejich předchůdců.