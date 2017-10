Ředitel JHMD Boris Čajánek řekl, že omezení provozu potrvá jen hodiny. Společnost podle něj o osvědčení požádala před několika měsíci, ale drážní úřad si vyžádal doplnění informací. Čajánek dodal, že provoz na jindřichohradeckých úzkokolejkách bude v ideálním případě obnoven už v úterý.

„Musíme ještě drážnímu úřadu doložit některé věci k tomu, aby nám vydal osvědčení o bezpečnosti. Do té doby, než jej obdržíme, tak skutečně bude fungovat náhradní doprava. Ale opravdu to není tak, že by nám osvědčení bylo odňato nebo že jej nezískáme," řekl Čajánek.

Osvědčení o bezpečnosti má omezenou dobu platnosti, která jindřichohradecké úzkokolejce vypršela. „Už před několika měsíci jsme drážnímu úřadu dali podklady, ale vzhledem k tomu, že je novela zákona o drahách, tak se zpřísňuje pohled na regionální dráhy, což je ale správné," uvedl Čajánek.

Společnost Jindřichohradecké místní dráhy, a. s., je vlastníkem a provozovatelem železniční dopravy na 80 kilometrech úzkokolejných tratí Jindřichův Hradec - Nová Bystřice a Jindřichův Hradec - Obrataň. Společnost s ročním obratem 60 miliónů korun provozuje celoročně pravidelnou osobní a nákladní dopravu v regionu a v letní sezoně vypravuje pravidelné parní vlaky s historickými vozy. Ročně společnost přepraví zhruba 400 tisíc cestujících.