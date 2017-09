Praha otestuje elektrobus, který se bude za jízdy nabíjet z troleje

Do Prahy se vrací trolejbusy. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) totiž chce od října vyzkoušet nabíjení elektrobusů z troleje. Nabíjení za jízdy bude probíhat v ulici Prosecké ve vzdálenosti zhruba jednoho kilometru do kopce a asi 600 metrů ve směru z kopce. Novinkám to sdělila mluvčí DPP Aneta Řehková.