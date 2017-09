Košické železárny míří do čínských rukou

Košické železárny zřejmě ovládnou Číňané. Americký U. S. Steel se údajně dohodl na prodeji košických železáren s čínským koncernem He Steel Group. V pondělí o tom informoval deník Korzár. Číňané by měli převzít železárny už začátkem příštího roku. Američané by měli zinkasovat 1,17 miliardy eur (30,5 miliardy Kč). U. S. Steel Košice zaměstnává 10 tisíc lidí.