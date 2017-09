Spolková kancléřka Angela Merkelová by podle všech dostupných dat měla i počtvrté vyhrát volby. „Z pohledu trhů neočekávám výrazný vliv německých voleb, i když zdlouhavá koaliční vyjednávání by mohla mít negativní vliv. Vzniklá koalice může rozhoupat náladu na trhu, ale koalice CDU/SPD by byla pro budoucnost Evropy tím nejpozitivnějším výsledkem,“ uvedla Anna Stupnytská z Fidelity International.

Podle hlavního ekonoma Patria Finance Jana Bureše by však z takového výsledku měly radost především slabší články eurozóny, zatímco zejména německé akcie by naopak nejvíce ocenily dobrý výsledek liberální FDP, který by Merkelové umožnil vytvořit s ní pravicovou koalici.

„Obě dvě strany jsou si v řadě bodů programově blízko, koaliční jednání by nemusela trvat dlouho a průsečík programů dává šanci na reformy uvolňující v delším období ruce rychlejšímu růstu produktivity,“ domnívá se Bureš.

Koalice kancléřčiných křesťanských demokratů s pravicovými liberály by podle Bureše mohla být fiskálně odpovědnější. „Prosazovala by investice do vzdělání, nižší zdanění příjmů. Integraci migrantů by šila podle potřeb německého průmyslu,“ sdělil Novinkám.

„Trochu skeptičtěji by pravicovou koalici mohly přijmout ostatní trhy v eurozóně – byla by méně otevřená hlubší integraci eurozóny prosazované Francií. To by se s blížícími se volbami v Itálii mohlo negativně projevit na kreditních maržích především na italském dluhu,“ dodal Bureš.

Volby budou mít malý vliv



Manažer fondu Fidelity Germany Fund Christian von Engelbrechten je přesvědčen, že volby v Německu hrají na trzích v současné době spíše vedlejší roli.

„Ekonomika země si stojí dobře. Nezaměstnanost je na rekordně nízké úrovni a bez ohledu na výsledek voleb a to, jak bude vypadat potenciální koaliční vláda, jsem pevně přesvědčen, že německé společnosti jsou založené na síle inovací a dynamice. Historie nám ukazuje, že byly vždy schopné se přizpůsobit regulačnímu a politickému prostředí,“ uvedl manažer německého fondu.

Von Engelbretchen je velmi optimistický v tom, že německé společnosti budou i v budoucnu hrát klíčovou roli v globální ekonomice. Politické události mají podle něho v podstatě pouze krátkodobé dopady na trhy. Dlouhodoběji působí spíš ekonomické faktory jako růst, recese nebo dramatické události, jako jsou finanční krize.

Silná AfD znamená pokračování velké koalice



Podle Jana Bureše by mohly trhy hůře reagovat na vyšší zisky Alternativy pro Německo (AfD) a slabší výsledek liberální FDP. I když se nebojí pokračování velké koalice, k níž by takový výsledek vedl, koaliční jednání by byla složitější než v roce 2013.

„Právě proto by prvotní reakce trhů na silné zisky AfD a vynucené pokračování velké koalice byla v nejlepším případě neutrální. Ve finále by ovšem velká koalice znamenala pravděpodobně rozpočtově expanzivnější vládu, ochotnou jít do hlubší ekonomické integrace v rámci eurozóny,“ uzavřel Bureš.