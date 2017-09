Podle vicepremiéra Dujšenbeka Zilalijeva česká firma zaslala vládě dopis s žádostí o odklad splátky 37 miliónů dolarů (asi 807 miliónů korun), kterou měla v těchto dnech uhradit. „Je důležité, aby vše bylo vykonáno správně, abychom u soudů neprohráli,” citovala premiéra agentura Kabar. „Máme (k výpovědi smlouvy) všechny důvody v souvislosti s tím, že jedna ze stran nesplnila závazky,” uvedl Isakov.

Podle Rádia Svoboda Zilalijev po vládním rozhodnutí novinářům řekl, že o stavbu deseti malých vodních elektráren, jejichž vybudování bylo rovněž součástí kontraktu, už projevili zájem investoři z Indie a Jižní Koreje, a také „česká společnost Energia-Pro”, pravděpodobně Energo-Pro.

Zilalijev řekl, že vláda nemá k prodloužení termínu splátky právní možnosti, které by vyplývaly ze zákona nebo z textu smlouvy. Pokud se kontrakt neuskuteční, je prý připraven nést osobní odpovědnost. „Že (Liglass Trading) nezaplatí, je očividné, jinak by to už udělali. Ale před odsouzením k smrti má člověk právo posledního slova,” řekl vicepremiér bez dalších komentářů.

Za firmu se přimlouval kancléř i prezident



Podle kyrgyzské státní tiskové agentury Kabar propadne Kyrgyzstánu suma 1,147 miliónu dolarů, kterou Liglass Trading složil jako smluvní záruku. Na dostavbu kaskády, s jejímž budováním začala ruská firma RusGidro (RusHydro), vypíše kabinet novou soutěž.

Podle informací českého tisku společnost Liglass není v Česku v oboru známá a nehlásí se k ní ani ministerstva zahraničí a průmyslu. Již dříve vyšlo najevo, že kyrgyzské velvyslanectví v Rakousku a Česku uzavření kontraktu s českou firmou nedoporučilo. [celá zpráva]

„Obrátili se na mě písemně, zda jim jsem schopen pomoci. Sepsal jsem dopis, kterých jsem za svoje působení na Hradě napsal asi dvacet,” komentoval kauzu v minulosti Mynář, který odmítá, že by z věci měl jakýkoliv prospěch. [celá zpráva] Prezident Zeman podle svých slov firmu zmínil na základě údajů ministerstva průmyslu a obchodu.

Hrad: Jde o konkurenční boj



Náklady na výstavbu elektráren Akbulun a Naryn 1 jsou odhadovány na 400 až 700 miliónů dolarů (9,1 miliardy až 15,9 miliardy korun), přitom dosavadní obrat české firmy byl v řádu stovek tisíc korun.

Český podnik měl podle smlouvy vynaložit dalších zhruba 37 miliónů dolarů (přes 841 miliónů korun) na koupi podílu ruské firmy RusGidro (RusHydro) ve společnosti ZAO Verchně-narynskije GES, která má projekt na starosti.

Mluvčí Hradu záležitost označoval za mediální kampaň. „Celá kampaň vybraných médií dokonce budí dojem, že může být pořádána v rámci firemního konkurenčního boje o tak obří zakázku,” uvedl Hrad.

Před půldruhým rokem Kyrgyzstán vypověděl smlouvu s ruskými partnery s tím, že nemají dost prostředků na realizaci stavby. Po zrušení kontraktu ruská společnost oznámila, že trvá na navrácení 37 miliónů dolarů, které do té doby do stavby vložila. Ty se původně zavázal uhradit právě Liglass.