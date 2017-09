Na rozdílné složení potravin, kdy mají produkty v různých zemích EU stejný název, ale různý obsah, opakovaně upozorňují země visegrádské čtyřky. Jejich jménem nedávno v Bruselu jednal slovenský premiér Robert Fico.

„Předseda Evropské komise respektuje, že tento problém existuje. Osobně se zavázal, že bude tomuto tématu věnovat velkou pozornost,” řekl Fico podle agentury SITA na tiskové konferenci po jednání. [celá zpráva]

Rozdílné složení stejných výrobků v různých zemích naznačily třeba testy, o kterých nedávno informovalo české ministerstvo zemědělství. Podle výsledků bylo třeba ve stejné značce lančmítu prodávaného v Německu vepřové maso, zatímco v tom z Česka byl drůbeží separát, nebo že v rybích prstech prodávaných v Německu bylo víc masa. [celá zpráva]

Všichni se zavázali přijmout euro



Šéf Evropské komise dále navrhl nástroj, který by technicky a finančně pomáhal zemím EU s přijetím eura. To by podle něj mělo být jedinou měnou EU.

Dále připomněl, že závazek přijmout euro mají všechny členské státy Unie s výjimkou Dánska a odcházející Velké Británie.

Všechny země EU by se podle něj měly účastnit její bankovní unie.

Ekonomicky se daří



Juncker připomněl, že EU se ekonomicky daří. „Růst je za poslední dva roky vyšší než v USA a nezaměstnanost je na devítiletém minimu,“ připomněl Juncker.

Podle Junckera měl úspěch jeho investiční plán, v jehož rámci bylo uvolněno 225 miliard eur. Předseda EK uvedl, že půjčky byly poskytnuty množství malých a středních podniků i na infrastrukturní projekty.

Juncker doplnil, že by měla dále pokračovat integrace unie energetické, bankovní, bezpečnostní, kapitálové a digitalizační. Vyzval také k dalšímu posilování obchodu. V té souvislosti ocenil uzavření dohody CETA o volném obchodu mezi EU a Kanadou. [celá zpráva] Dále navrhl, aby začala také jednání o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem.