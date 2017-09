První slosování bude až 15. listopadu, už od 1. října si však zájemci mohou zaregistrovat účtenky prostřednictvím formuláře na www.uctenkovka.cz nebo pomocí mobilní aplikace Účtenkovka, která umožní automatické načtení údajů z účtenky.

Do loterie bude možné přihlásit neomezený počet účtenek, od jednoho obchodníka však bude možné denně zaregistrovat jen jednu účtenku. „Podnikatelé se proto nemusí obávat, že zákazníci budou uměle rozdělovat svůj nákup na více částí, aby zvýšili své šance na výhru,“ uvedla k tomu náměstkyně ministra financí Alena Schillerová.

Losování bude každý 15. den v měsíci, a to z účtenek, které byly vystaveny během uplynulého měsíce a zaregistrovány nejpozději tři dny před slosováním. Účtenky vydané před 1. říjnem tak nemohou být do hry zaregistrovány. Loterie se mohou zúčastnit zaregistrovaní lidé starší 18 let.

Každý měsíc mají zákazníci šanci vyhrát v loterii jednu z více než 21 tisíc cen v hodnotě od 100 korun do jednoho miliónu korun. EET již platí pro hotely a restaurace a maloobchodní a velkoobchodní firmy, od příštího roku začne platit také pro řemeslníky a poskytovatele dalších služeb.

Ministr financí Ivan Pilný (ANO) si od loterie slibuje i úspory na straně kontrol. „Pomocí účtenkové loterie chceme posílit obecný názor, že vydávat a brát si účtenku je zcela normální a samozřejmé. Je to standard, na nějž jsou zvyklí obyvatelé mnoha evropských zemí, a já věřím, že se k nim brzy připojíme,“ uvedl ministr Pilný.

„Zákazníky se proto snažíme pozitivně motivovat především atraktivními výhrami a slušnou šancí na jejich získání,“ dodal.

Hlavní výhry: milión nebo auto

MF hodlá ročně vyplácet výhry za 65 miliónů korun. V rámci výher se počítá s pěti hlavními výhrami, a to první výhra milión korun, druhá výhra automobil (v hodnotě přibližně 400 tisíc Kč), třetí výhra 300 tisíc Kč, čtvrtá výhra 200 tisíc Kč a pátá výhra 100 tisíc korun.

Větší část výher je pak rozložena následovně: 20 výher po 20 tisíc Kč, 1000 výher po jednom tisíci korun a 20 tisíc výher po 100 Kč.

Přínosy loterie, které ministr Pilný vidí na straně úspor státu v kontrolách, by podle něj mohly převýšit roční náklady na provoz, které dosáhnou 12,4 miliónu korun bez DPH.

Na vyhodnocení projektu si ministerstvo financí chce nechat zhruba rok.