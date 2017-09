Děti nechápou ekonomii a finance. Rodiče jim často nedokážou poradit

Co je to inflace? Co jsou pobídky nebo náklady obětované příležitosti? Pro velkou část německých školáků zcela neznámá slova, píše deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Část ekonomů proto požaduje, aby byla ekonomie zavedena na německých školách jako nový předmět.