„Byly dodané do skladu v obci Lieskovec u Zvolenu a do obce Rozhanovce u Košic. Zkonzumováno bylo asi 70 kilogramů vajec. Moc nás mrzí, že část z nich se dostala například do nemocnice v Popradě, do výrobny baget v Martině a do některých zařízení veřejného stravování. Zbytek bude zlikvidován,“ řekl Bíreš.

Ve zmíněných loupaných vejcích zjistili slovenští kontroloři hladinu 0,02 mg fipronilu na kilogram hmoty. Povolený limit u vajec je 0,005 mg/kg.

„To je poměrně vysoká koncentrace. Je vždy důležité, kolik toho spotřebitel najednou zkonzumuje,“ dodal Bíreš. Šéf veterinářů připustil, že z tohoto množství akutní forma otravy z fipronilu nehrozí. „Jedná se o kumulativní látku v tukové tkáni s působením na játra, ledviny, nervový systém a štítnou žlázu. V případě dlouhodobější konzumace se to může projevit. Pokaždé záleží na množství,“ zdůraznil Bíreš.

Slovenští kontroloři nyní prověřují všechny výrobky z vajec. O nálezu kontaminované zásilky z Česka informovali už ve středu. [celá zpráva]