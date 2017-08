Omezení provozu souviselo s nestabilitou podloží v okolí. Ředitelství silnic a dálnic v uplynulých měsících nestabilní okolí zpevňovalo piloty a vysokotlakou injektáží betonu. Okolí monitoruje asi stovka čidel.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) avizovalo zprovoznění celé dálnice již několikrát. Pokaždé následoval odklad. Nyní je proto v úvahách o termínech opatrné. „Pokud jde o zajištění stavby a výhledového otevření dálnice na plnou šíři, jsem optimista,“ řekl Právu na začátku srpna neurčitě mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Ťok již dříve uvedl, že na zprovoznění všech čtyř pruhů není žádný zvláštní tlak. „Nemusíme to uspěchat. Vyčkáme, až skončí všechny sanační práce, poté se bude svah nějaký čas sledovat a až pak experti znovu zváží, kdy dálnici u Prackovic v plném profilu otevřít," řekl na začátku prázdnin ministr na semináři v pražském sídle Akademie věd. Tehdy ještě obezřetně doplnil, že dálnici by se mohlo podařit kompletně zprovoznit do konce roku. [celá zpráva]

Stála už 16 miliard

Dálnice D8 z Prahy přes Ústí nad Labem do Německa se dlouhodobě potýká s nestabilitou podloží. V červenci 2013 se po silných deštích utrhl svah u Litochovic na Litoměřicku. Sesuv zavalil rozestavěný úsek D8 v délce asi 200 metrů a poškodil i nedalekou železniční trať.

Stavba šestnáctikilometrového úseku dálnice přes České středohoří měla původně stát zhruba 3 miliardy. Soutěž na zhotovitele byla s odstupem několika let vypsána na 9,9 miliardy korun. Nakonec však realizace vyšla na zhruba 16 miliard. Proč došlo k prodražení, má odhalit audit, po kterém volají politici. Ministerstvo dopravy ho však v termínu do konce června do Sněmovny nedodalo s vysvětlením, že se do výběrového řízení nikdo nepřihlásil.