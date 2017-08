Pár z Islandu narazil při dovolené na pobřeží Dalmácie na službu UberBOAT náhodou, když prohlížel mapy přes Google. Asi tříhodinovou plavbu s občerstvením a pitím si užili, pak je ale nepříjemně překvapil účet - 2300 chorvatských kun (přes osm tisíc korun).

„Nevěděli jsme, do čeho jdeme. Byla to naše chyba,“ zalitovali manželé, že se nezeptali na cenu předem.

Motorové čluny začal Uber přes aplikaci v Chorvatsku pronajímat koncem června. Tehdy také o službě poprvé informoval, nedělal kolem ní ale ani v Chorvatsku žádnou velkou reklamní kampaň.

„Řekli jsme si že počkáme, až se objeví první zákazníci,” řekl NYT šéf Uberu pro jihovýchodní Evropu Davora Tremac. Od té doby podle něj službu využilo několik stovek lidí. Podle úspěchu v Chorvatsku se rozhodnou o jejím rozšíření do Řecka, Španělska, Thajska či Karibiku.

Prémiová služba



Zatímco v případě taxislužby se Uber snaží konkurovat zavedeným provozovatelům cenou, u motorových člunů to není ten případ. Jednosměrná cesta z Hvaru do Splitu na člunu pro osm lidí stojí 2600 kun (9100 korun). Trajekt vyjde na necelé čtyři stovky.

„Je to spíš prémiová služba. Není to pro každého,“ komentoval Tremac.

Uber vstoupil do Chorvatska v roce 2015 a podobně jako v řadě jiných zemí narazil na odpor taxikářů. V Záhřebu žádali, aby službu úřady zakázaly, ve Splitu taxikáři blokovali dopravu, v Dubrovníku údajně došlo k útokům na vozy Uberu.

Za nekalou konkurenci ho považují také taxikáři v Česku. V Brně soud Uber zakázal, v Praze dostali řidiči Uberu v několika případech pokuty od magistrátu.

Ztráta Uberu klesla v meziročním srovnání ve druhém čtvrtletí o 35 procent na 645 miliónů dolarů (14,3 miliardy korun). Ačkoli zatím netvoří zisk, tržní hodnota Uberu se nyní pohybuje kolem 68 miliard dolarů (1,5 biliónu korun). Společnost ze San Franciska v Kalifornii tak patří mezi nejcennější start-upy (mladé technologické firmy) světa.