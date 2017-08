Lufthansa se uchází o rakouskou divizi Air Berlin, firmu Niki

Největší německá aerolinka Lufthansa vyjádřila zájem o převzetí divize zkrachovalé německé nízkonákladové letecké společnosti Air Berlin, rakouské aerolinky Niki. Agentuře Reuters to ve středu sdělily informované zdroje. Lufthansa by tak mohla lépe konkurovat nízkonákladovému irskému Ryanairu, především na linkách z Německa do Španělska.