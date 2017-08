Jančura dále tvrdí, že v minulosti jednal s FlixBusem o spolupráci při prodeji jízdenek a později i o prodeji části sítě RegioJetu, avšak nedohodli se.

Jančura se domnívá se, že FlixBus chce žluté autobusy vymazat z mapy. „Je to jejich globální strategie. Stačí se podívat do Německa, jakým způsobem zlikvidovali během několika let konkurenci,” uvedl.

„Nejsem z našeho monopolu nadšen,” řekl Jančura



Zároveň odmítl, že by se jeho firma na linkách z Prahy do Liberce či jinde chovala podobně. „To není úplně porovnatelné. My jsme na trhu čtrnáct let, rosteme postupně. Oni zničili konkurenci během čtyř let,” tvrdí.

„Ten zásadní rozdíl je, že my si na růst vyděláváme, oni za sebou mají silné fondy a v podstatě neřeší, jestli vydělávají,” domnívá se šéf RegioJetu, který prý není ze svého postavení nadšen.

Na avizované rozšiřování nabídky FlixBusu v Česku už Jančura reagoval snížením některých cen a dalšími změnami. Zostřená konkurence na silnici může pro RegioJet znamenat zpomalení rozvoje na železnici. Dosud totiž zisky z autobusů financovaly vlakovou expanzi. [celá zpráva]

Reakci FlixBusu na Jančurovy výroky Novinky zjišťují.