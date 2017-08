Za poslední rok tak máslo zdražilo téměř o 44,5 procenta. V posledních letech bylo v polovině srpna nejdražší v roce 2014, kdy 250gramové balení atakovalo hranici 40 korun (39,90).

Ceny másla v regionech

FOTO: David Ryneš, Novinky

Ceny v Česku se poměrně výrazně liší v regionech. V Královéhradeckém kraji se cena 250 gramů másla blíží k hranici 55 korun. V Ústeckém a Karlovarském kraji se naopak zatím drží pod hranicí 51 korun.

Láme rekordy i u sousedů

Ceny másla rostou i u našich sousedů. Zákazníci německých supermarketů za čtvrtku zaplatili v červenci v průměru 1,79 eura (46,68 koruny). To představuje dramatický meziroční nárůst ceny o 64 procent. Ještě na začátku června Němci za máslo v supermarketu zaplatili průměrných 1,49 eura (38,86).

V Rakousku stálo máslo na začátku srpna 2,20 eura (57,37 koruny), když se podle veřejnoprávní televize ORF jeho ceny za několik týdnů téměř zdvojnásobily.

Vývoj ceny másla

FOTO: David Ryneš, Novinky

Podle údajů slovenského statistického úřadu máslo u našich východních sousedů v červenci zdražilo o osm procent. Slovenské Tesco na svých internetových stránkách nabízí různé druhy v cenách od 2,5 eura (56 korun) do 2,76 eur (72,76 koruny).

Nedostatek mléčného tuku i omezení produkce mléka

Podle ekonoma společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy se do cen částečně promítl zákaz dovozu mléka a mléčných produktů z EU, který v roce 2014 zavedlo Rusko. „Zákaz citelným způsobem přispěl k propadu cen mléka, který se Evropská komise rozhodla řešit loni v létě rozsáhlým programem. V jeho rámci platí farmářům a dalším mléčným producentům napříč EU za to, že omezí výrobu mléka. Dle letošních čísel se tento cíl daří naplňovat,“ uvedl ekonom.

„Výkupní cena mléka proti loňsku vzrostla zhruba o třetinu, loni v létě to bylo asi šest korun za litr. To se jistě promítlo i do ceny mléčných výrobků, ale zdražení bych připisoval spíše oživení na trhu s mlékem a větší světové poptávce,“ sdělil Novinkám předseda Asociace soukromého zemědělství České republiky Josef Stehlík.

Jedním z dalších faktorů ovlivňujících ceny másla je nedostatek mléčného tuku. „Mléko dojnic obsahuje v letních měsících méně tuku,“ připomněl již dříve pro Novinky ekonom Kovanda. [celá zpráva]

Jak navíc uvedl Henryk Hielscher v komentáři pro německý týdeník Wirtschaftswoche, konkrétně v Německu je v poslední době stále oblíbenější plnotučný sýr. „Mléčný tuk, který se použije na sýr, chybí na výrobu másla,“ shrnul problematiku Hielscher.

Počet slev másla

FOTO: David Ryneš, Novinky

„Píše se o tom, že je nedostatek mléčného tuku. A také se změnilo chování spotřebitelů. Faktorů je ale více. Ožívá například spotřeba v Číně a dalších zemích,“ připomněl další faktory ředitel odboru statistiky cen ČSÚ Jiří Mrázek.

Slevových akcí ubývá

Vysoké ceny másla zvyšují sháňku zákazníků po slevových akcích. Podle marketingového manažera Kupi.cz Petra Miklíka se však v poslední době počet akcí u tohoto produktu snižuje.

„Po jarních slevách všechna másla od července zdražují. To ovlivňuje množství akcí, které obchody vypisují. Protože jejich počet klesá, lze říci, že máslo levněji než za cenu 42,90 Kč lidé nekoupí,“ řekl Miklík Novinkám.

„Rekordmanem je v tomto směru Olma, jejíž máslo zákazníci kupují za plnou cenu už čtvrtý měsíc po sobě,“ dodal. Data srovnávače letáku Kupi.cz navíc ukazují, že cena másla ve slevě ve většině případů převyšuje plnou cenu v březnu.