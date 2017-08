Oproti stejnému období loni byl zisk banky vyšší o 596 procent. Výraznou meziroční změnu způsobilo stejně jako v prvním čtvrtletí hlavně tržní přecenění investic.

Objem vkladů klientů vzrostl o 13 procent na 83,8 miliardy korun. Celkový objem úvěrů v portfoliu Air Bank se zvýšil o 18 procent na 33,7 miliardy korun.

„Díky rostoucímu zájmu klientů o naše služby se nám dál daří zvyšovat i naše příjmy z běžného retailového bankovnictví. To nám umožňuje neustále investovat do vylepšování současných služeb i do vytváření některých úplně nových,“ řekl šéf Air Bank Michal Strcula.

Náklady banky stouply o 17 procent na 628 miliónů. Investovala hlavně do rozšíření sítě bankomatů, kterých za rok přibylo 120 a dohromady jich jsou přes dvě stovky.

Od roku 2011



Tržní přecenění investic hrálo významnou roli u zisku Air Bank i v předchozích obdobích. Jde o to, že banka vedle poskytování úvěrů a přijímání vkladů také investuje na trzích, například do dluhopisů nebo měn, a těží z příznivého vývoje měnových kurzů a úrokových sazeb.

„Vliv tržních výkyvů na růst nebo pokles zisku je u banky naší velikosti a zaměření docela normální,” uvedl již dříve ředitel Air Bank Strcula.

Air Bank ze skupiny PPF finančníka a nejbohatšího Čecha Petra Kellnera začala fungovat v roce 2011.

Čtveřice největších bank v Česku ČSOB, Česká spořitelna, Komerční banka a UniCredit v prvním pololetí vydělala zhruba 28,9 miliardy korun, což je o přibližně procento více než ve stejném období loni.