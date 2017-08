Snímek vitríny plné zbraní, na níž stála reklamní cedule nabádající školáky, aby prožili školní rok "jako hrdinové", vzbudila na internetu velké protesty a odsudky.

Walmart v prohlášení uvedl, že něco takového je "opravdu strašné". Téma je ve Spojených státech, které poměrně často zažívají různé střelby ve školách, velmi citlivé.

Walmart is apologizing after a display seemed to market guns as back-to-school items. https://t.co/HYa3LTP3PP pic.twitter.com/ugWKs3KeKq