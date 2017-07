„Když jsem si v červenci kupoval v Olomouci jízdenku, uvedl jsem pouze stanici a řekl, že žádám důchodcovskou sle­vu. Jízdenka mně byla vydána s 25procentní slevou. Ve vlaku jsem průvodčímu ukázal občanský průkaz, jak jsem byl dosud zvyklý. On však požadoval In Kartu. Prý je to nové nařízení, a že musím doplatit částku do plného jízdného,“ svěřil se Právu se svým zážitkem Vítězslav Bičík z Olomouce.

Náš čtenář pak hovořil s několika průvodčími a všichni říkali, že s touto novou praxí u důchodců nad sedmdesát let nesouhlasí, že ale musí plnit své povinnosti.

„S naprostým nesouhlasem jsem se setkal i u dvou pokladních, u nichž jsem si vyžádal formulář na vyřízení karty. V jednom případě jsem byl svědkem, jak zdatná sedmdesátnice spílala pokladní, proč se zavádí taková hrozná byrokracie. Musel jsem se pokladní zastat, neboť ona přece toto nařízení nevymyslela,“ popisuje situaci Bičík.

Dráhy: Sleva je bez ohledu na věk

Podle něj by tento nový systém měly České dráhy co nejrychleji zrušit a vrátit se k předchozí praxi s předložením občanského průkazu. „I důchodci nad 70 let musí navíc za vyřízení této karty zaplatit sto korun. To chtějí České dráhy vyždímat z tisíců stařenek a stařečků s nízkými důchody alespoň onu stokorunu?“ ptá se čtenář.

Na dotaz Práva, proč České dráhy takovou povinnost od 1. července zavedly, odpověděl v pondělí jejich mluvčí Petr Šťáhlavský: „V minulosti byla sleva pro důchodce ve vlacích regulována státem. Ten ji dopravcům hradil. Pak ovšem přestal, a dopravci tedy slevu musejí cestujícím poskytovat na komerční bázi. To nás nyní vedlo k zavedení slevy pro všechny důchodce bez ohledu na jejich věk jen po předložení Senior pasu nebo In Karty.“

Jak mluvčí Šťáhlavský upřesnil, In Karta s nově zavedenou aplikací In Důchodce stojí 100 korun na jeden rok či 250 korun na tři roky. Senioři nad 70 let však za stokorunu mají platnost karty tři roky.

Další možností pro osoby starší sedmdesáti let je In Senior, umožňující cestovat v osobních i spěšných vlacích ČD bez dokupování dalších jízdenek, a v dálkových spojích s padesátiprocentní slevou. Tento senior pas ovšem na rok stojí 1490 korun a na tři roky 3990 korun. Vyplatí se tedy pouze při častém cestování vlaky.

Je na státu, zda se přece jen nevrátí k dotování slev alespoň u důchodců starších sedmdesáti let. „Příklad by si ministerstvo dopravy mohlo vzít ze Slovenska. Tam důchodci také jezdí na speciální průkazku, lze však na ni cestovat po celém Slovensku již od 62 let věku zdarma,“ po­ukazuje Bičík.

Pozitivním krokem Jízdenka na léto

Naopak pozitivním krokem Českých drah je od 1. července další zvýhodnění Jízdenky na léto. Nabízena je ve dvou verzích s platností sedm nebo čtrnáct po sobě jdoucích dnů. Ta sedmidenní stojí 790 Kč a pro držitele průkazu ISIC ještě o stokorunu méně. Cena čtrnáctidenní jízdenky je 1190 Kč a zlevněné 990 Kč.

Jízdenka je vystavena na jméno, a tedy nepřenosná. Cestovat s ní lze až do konce srpna po daný počet dnů ve druhé třídě všech vlaků ČD bez omezení počtu cest nebo ujetých kilometrů.

„Za první měsíc prodeje se zájem o Jízdenku na léto zvýšil ve srovnání s minulým rokem o čtvrtinu,“ sdělila v pondělí ředitelka odboru cenotvorby a produktové komunikace ČD Zuzana Čechová.