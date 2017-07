Během odstávky se vyměnila čtvrtina paliva a zmodernizoval se kompenzátor objemu, který patřil k nejdůležitějším činnostem. Energetici zvládli během 73 dnů přes deset tisíc kontrol a oprav. Plného výkonu by měl druhý blok dosáhnout během tohoto týdne.

„V této odstávce jsme zúročili dobrou přípravu i změny posledních let. Všechno do sebe správně zapadalo, perfektně fungovala spolupráce a díky tomu jsme spustili blok o několik dní dřív. Teď budou důležité první dny provozu, podobně jako u auta, které po několika týdnech opustí servis,“ řekl Právu ředitel Divize jaderná energetika společnosti ČEZ Bohdan Zronek.

Druhý temelínský blok zatím vyrábí elektřinu při padesátiprocentním výkonu reaktoru a postupně bude navyšován. Až bude výkon na osmdesáti procentech, uskuteční se energetické testy. Technici zároveň sledují chování dalšího zařízení v jaderné a nejaderné části.

„Lze to přirovnat k hodinářské práci. Je to zařízení, které váží zhruba dva tisíce tun a některé jeho části se pohybují nadzvukovou rychlostí. A my ho musíme vyvážit a sestavit s přesností na setiny milimetrů,“ dodal Zronek.

Od začátku roku vyrobila elektrárna Temelín 9,137 miliónu megawatthodin elektřiny. Temelín má dva jaderné bloky. Odstávka prvního bloku pro výměnu paliva začne v závěru roku, plánuje se také na tři měsíce.