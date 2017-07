Bannonův nápad by znamenal zvýšení daně z příjmu pro nejbohatší na nejvyšší úroveň za posledních 30 let. Plán by byl ráznou odpovědí kritikům daňových návrhů Bílého domu, kteří tvrdí, že jsou výhodné především pro bohaté.

Návrhy, které byly zveřejněny v dubnu, počítají se snížením počtu daňových pásem – místo sedmi by byla tři. V nejvyšším daňovém pásmu by byla sazba 35 procent.

V současnosti lidé vydělávající více než 400 tisíc dolarů ročně (8,9 miliónu korun) platí federální daň z příjmu ve výši 39,6 procenta ze mzdy. Vedle federální daně z příjmu platí daňoví poplatníci ve 43 z 50 států ještě takzvanou státní daň z příjmu.

Vlajkovou lodí Trumpových daňových reforem by mělo být snížení daně z příjmu pro firmy z 35 na 15 procent. Prezidentův tým si od tohoto kroku slibuje podporu hospodářského růstu. [celá zpráva]