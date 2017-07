Zemřel „první sovětský milionář”

První „legální” či „oficiální” sovětský milionář Arťom Tarasov zemřel v neděli v Moskvě. Stalo se tak 30 let poté, co se na sklonku komunismu stal průkopníkem podnikání, tehdy ještě pod pláštíkem „družstevníka”. Tarasov dvakrát emigroval do Londýna, byl i poslancem Státní dumy. O jeho úmrtí informovala televize Pervyj kanal.