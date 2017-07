Jak Právu potvrdila náměstkyně ministra financí Alena Schillerová, na přípravě potřebné novely zákona o spotřební dani se sice pracuje, potrvá ale nejméně do ledna 2019, než bude moci nabýt účinnosti.

Využít této situace k navýšení zisku přitom v Česku hodlají i další firmy, které ve světě nehořící cigarety produkují, například British American Tobacco či Japan International Tobacco.

V nehořící cigaretě se tabák nespaluje, ale jen zahřívá baterií. Potřebná je k tomu souprava, obsahující nabíječku a aplikátor, podobný e-cigaretě. Do něj vložená náplň s tabákem se zahřeje na teplotu zhruba 200 stupňů.

Ministerstvo už rok o problému ví

„V důsledku nahřátí náplně dochází k uvolňování tabákového kouře, který je kuřákem vdechován,“ popsala fungování tohoto výrobku PM loni v srpnu Celně technická laboratoř Generálního ředitelství cel ČR, která jej na žádost ministerstva financí analyzovala.

„Z analýzy vyplynulo, že se jedná o specifické zařízení ke kouření tabáku, který nemůže podléhat stejnému zdanění jako běžné cigarety,“ řekla Schillerová.

„Nechali jsme proto vypracovat další analýzu, a nyní intenzivně připravujeme novelu zákona o spotřební dani. Jsme si vědomi, že zdanit tento výrobek nutné je. Příslušnou legislativu připravujeme a vedeme v tom diskusi s odborníky i tabákovými firmami,“ ujišťuje náměstkyně Schillerová.

Novela zákona o spotřební dani, která by tento výrobek zdanila, nabude účinnosti nejdříve v lednu 2019 Alena Schillerová, náměstkyně MF

Jak však náměstkyně konstatovala, do parlamentních voleb zbývá příliš málo času, aby mělo smysl novelu této vládní garnituře předložit.

„Chceme to však mít připravené tak, aby hned po sestavení nové vlády mohl legislativní proces odstartovat. Ten zpravidla trvá rok. Reálným termínem tedy je účinnost novely od 1. ledna 2019,“ vysvětluje Schillerová.

Do té doby se ovšem nehořlavé cigarety budou prodávat bez toho, že by byly zatíženy spotřební daní. Philip Morris začal svůj výrobek Iqos v červnu prodávat v Kutné Hoře, a teď v červenci spustil i prodej přes internet.

Cena Iqos není od běžných cigaret rozdílná



Potřebná elektronická souprava stojí 2690 korun a jedna krabička s dvaceti náplněmi 100 korun. Tedy zhruba stejně jako dvacítka klasických cigaret Marlboro. A pokud si zákazník koupí celý kartón náplní pro Iqos, zaplatí 900 korun.

Jak nedávno uvedl předseda představenstva Philip Morris Árpád Könye, ambicí této firmy je dosažení dvou až tříprocentního podílu Iqos na českém trhu.

Se zavedením Iqosu kuřáků v ČR nepřibude, ale část z nich na něj přejde. O to nižší teď bude vzhledem k chybějící legislativě výnos státního rozpočtu ze spotřební daně na cigarety. Ten loni činil kolem padesáti miliard korun.

Tabáčka požaduje daňové zvýhodnění

Nejasné navíc stále ještě je, jakou sazbou v ČR nehořící cigarety zdaňovat. Philip Morris se snaží o to, aby spotřební daň byla stanovena ne za kus jako u klasických cigaret, ale za gram tabáku. To by ovšem znamenalo, že zatížení Iqosu spotřební daní bude jen 13 procent z ceny jedné náplně, zatímco u klasické cigarety je to 55 procent.

„V žádné členské zemi EU není tento náš výrobek zdaněn jako klasická cigareta,“ argumentuje mluvčí Philip Morris Klára Jírovcová Pospíšilová.