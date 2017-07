Jednou z bran amerického zkapalněného plynu do Evropy by mělo být Polsko. To na počátku června obdrželo jako první země z východní a severní Evropy dodávku amerického LNG z břidlicových ložisek a usiluje o dlouhodobější dodávky, které mají zemi pomoci snížit závislost na ruském plynu.

Polsko již dříve uvedlo, že nechce prodloužit svoji dlouhodobou dohodu o dodávkách plynu s ruským Gazpromem, která má vypršet v roce 2022. Americký plyn propagoval v Polsku minulý týden při své návštěvě Donald Trump.

„Sedíme na obrovském množství energie, nyní vyvážíme energii. Kdykoli budete potřebovat energii, prostě nám zavolejte,” prohlásil americký prezident ve Varšavě.

Vývoz amerického zkapalněného plynu LNG do Evropy podporuje i prezident Donald Trump.

FOTO: Carlos Barria, Reuters

Spojené státy se do konce roku 2022 pravděpodobně stanou druhým největším vývozcem zkapalněného zemního plynu na světě podle kapacity. Před nimi bude Austrálie, třetí místo bude patřit Kataru. Ve své zprávě to ve čtvrtek předpověděla Mezinárodní agentura pro energii (IEA).

Větší nabídka tlačí na pokles cen

Celosvětově by kapacita vývozu LNG do konce roku 2022 měla stoupnout na 650 miliard metrů krychlových z téměř 452 miliard metrů krychlových loni, odhadla energetická agentura. Největšími vývozci LNG dosud byly Katar, Malajsie a Indonésie.

„Každé zvýšení nabídky plynu pro Evropu znamená příznivý tlak na pokles ceny,” řekl Novinkám odborník na energetiku ze společnosti ENA Jiří Gavor.

„Evropský trh je pro USA zajímavější než v minulosti, kdy se daleko více vyplácel export do Asie. Bude určitě dobré, pokud se USA pokusí prosadit spíše rozumnou cenou než politickým nátlakem s cílem komplikovat dovoz ruského plynu. Celkově očekávám v nejbližších letech dostatečnou nabídku plynu a současné příznivé ceny by neměly významněji růst. Na rozdíl od trhu s elektřinou, kde nyní dochází k citelnému zvýšení velkoobchodních cen,” dodal Gavor.

Plyn podobně jako elektřinu velcí dodavatelé nakupují na evropských burzách často i na několik let dopředu. Případný pokles cen díky větší nabídce této komodity by tak měli pocítit i zákazníci v Česku. V současné době se do Česka dovážejí zhruba tři čtvrtiny plynu z Ruska, čtvrtina z Norska.