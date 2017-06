Íránská společnost Airtour Airlines podepsala s Airbusem dohodu o dodávce 45 letounů A320neo. Aerolinkám Zagros Airlines pak Airbus dodá 20 letadel A320neo a osm modelů A330neo.

Již v lednu dorazil do Teheránu první letoun Airbus A321 na základě smlouvy, kterou s výrobcem v prosinci uzavřela státní společnost Iran Air. Podle ní má Airbus postupně dodat stovku letadel. [celá zpráva] V tomto případě hodnota transakce činila necelých deset miliard amerických dolarů (zhruba 260 miliard korun). [celá zpráva]

V prosinci podepsal s Iran Air dohodu i americký Boeing. Během deseti let má Boeing státním aerolinkám dodat 80 letounů za 16,6 miliardy dolarů (425 miliard korun). První z těchto boeingů by měl do Íránu dorazit v dubnu. [celá zpráva] Dalších třicet letadel má Boeing dodat aerolinkám.

Počátkem loňského roku byly v souladu s mezinárodní dohodou o íránském jaderném programu uvolněny mezinárodní sankce proti Íránu. To íránským leteckým společnostem umožnilo zahájit modernizaci stárnoucích leteckých flotil.