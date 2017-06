„Z průzkumu vyplynulo, že se firmy začínají intenzivně zaměřovat na Rusko. Obrátili jsme se na Český statistický úřad a zjistili jsme, že od ledna do dubna letošního roku vzrostl export do Ruska o 21 procent,“ řekl včera předseda představenstva AMSP ČR Karel Havlíček.

„Zájem o Rusko mohu potvrdit, svědčí to o tom, že ruská ekonomika mírně ožívá a české firmy vidí prostor, jak rozvíjet své aktivity,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD).

Zájem mají hlavně etablované firmy

Upozornil ale na požadavky, aby výroba probíhala na území Ruska. „Protekcionistické snahy tu byly, jsou a s nejvyšší pravděpodobností i budou. Ruská strana požaduje v mnoha případech až 70procentní lokalizaci a u místních firem nemusí existovat taková společnost, která to dokáže udělat v dostatečné kvalitě,“ dodal ministr.

Vývoz do zemí mimo Evropskou unii podle šéfa AMSP ČR roste nejrychleji za pět let. „Zatímco do dubna rostl vývoz do EU o tři procenta, mimo EU to bylo o devět procent, například do Číny o 29 procent,“ řekl.

Drtivá většina firem, u nichž v současnosti narůstá zájem o obchod s Ruskem, se rekrutuje z těch, které tam už působí. „Nárůst zájmu evidujeme u firem, které v Rusku i přes těžké období v posledních letech zůstaly. Spíše méně je to u firem, které by chtěly na tamní trh vstoupit,“ řekl šéf AMSP ČR.

Počet českých firem, které vyvážejí i mimo Evropskou unii, podle průzkumu roste. Zaměřují se hlavně na země ze Společenství nezávislých států a na Blízký východ. Zhruba polovina tuzemských exportérů přitom vyváží do šesti a více států, 15 procent pak do 21 zemí.

Podíl firem exportujících do alespoň 11 zemí stoupl proti loňsku o sedm procent. Nejčastěji plánují firmy rozšířit vývoz do Německa.

Za největší problém exportu považují tuzemské firmy regulaci, byrokracii a rostoucí náklady, kurzové riziko a nutnost respektovat místní předpisy. Konkurence je až na čtvrtém místě.

Za největší konkurenční výhodu na zahraničních trzích považují respondenti nejčastěji kvalitu svých produktů či služeb a jejich speciální charakter.

Nové zastoupení CzechTrade v Mnichově

Agentura CzechTrade, která má pomoci českým podnikatelům a firmám proniknout na zahraniční trhy, otevře podle ministra Havlíčka nové zastoupení v Mnichově. „Rozhodnutí již padlo a CzechTrade bude pracovat, aby kancelář byla co nejdříve otevřena,“ uvedl Havlíček.

Německo je největší obchodní partner ČR. „Bavorsko vstřebá třetinu našeho exportu do Německa. CzechTrade by spíše měl podporovat export na mimo-

evropské trhy, na druhou stranu klíčová evropská teritoria by měla být pokryta. Mnichov se nám proto zdá logický,“ uvedl šéf AMSP ČR Havlíček.