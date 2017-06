Britský ministr financí Hammond chce zůstat v celní unii

Britský ministr financí Philip Hammond chce přesvědčit premiérku Theresu Mayovou o tom, že Spojené království by mělo zůstat součástí evropské celní unie. S odvoláním na své zdroje o tom informoval deník The Times. Mayová se přitom vyslovila pro takzvanou tvrdou variantu odchodu z Evropské unie, kdy by Británie opustila společný unijní trh a také celní unii.