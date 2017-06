„Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v květnu největší vliv ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny vajec vzrostly o 17,5 procenta, másla o 16,4 procenta, cukru o 19,6 procenta,“ uvedli statistici.

Rostly také ceny pečiva — meziročně o 9,5 procenta — a třeba sýry stály minulý měsíc o 14,3 procenta více než o rok dříve.

Naopak meziročně poklesly ceny tepla a teplé vody o 2,3 procenta.

Ceny se zvýšily i meziměsíčně. Růst se z potravin projevil především u ovoce a vepřového masa, jež oproti dubnu zdražily o 2,5 procenta. Ceny pekárenských výrobků a obilovin meziměsíčně vzrostly o 0,8 procenta a nealkoholických nápojů o 0,9 procenta.

Stouply také ceny lihovin, o 2,5 procenta, vína, o 3,2 procenta a tabáku, o 0,5 procenta. Dále pokračoval mírný meziroční růst cen stravovacích služeb, který v květnu dosahoval 0,3 procenta.

Naopak o 1,1 procenta oproti dubnu klesly ceny pohonných hmot.

ČNB čekala vyšší inflaci, trh nižší



„Míra inflace v květnu zaostala za předpokladem ČNB, která ve své aktuální prognóze počítá s tempem růstu obecné cenové hladiny ve výši 2,6 procenta. Zároveň však předčila očekávání trhu, který počítal s růstem cen ve výši 2,2 procenta,” uvedl pro Novinky ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda.

„Jádrová inflace byla i v květnu největším přispěvatelem k růstu obecné cenové hladiny,” připomněl. Jádrová inflace představuje růst cen očištěný o sezónní vlivy, změny regulovaných cen, daňové úpravy a vlivy dalších administrativních opatření.

„Znatelný růst jádrové inflace je výslednicí vzestupu mezd a v poslední době také průmyslových vstupů, například kovů, k němuž dochází u nás i v eurozóně,” dodal s tím, že firmy jsou tím nuceny k vyšší produktivitě práce.

Produktivita práce v Česku tak podle Kovandy letos vykáže nadprůměrný růst v rámci Evropské unie.

Za celý rok inflace 2,3 procenta

„Spotřebitelské ceny by se podle našeho odhadu měly i ve zbytku roku držet nad dvouprocentním inflačním cílem. Starat se o to bude jádrová inflace a podporovat by ji měl nárůst mezd a zvyšující se kupní síla spotřebitelů,” sdělil Novinkám ekonom Komerční banky Viktor Zeisel.

„Tomu napovídají hlavně údaje o zvyšování platů, které byly zveřejněny minulý týden a dále podpořeny zprávou o zvýšení mezd v průmyslu zveřejněnou v úterý. Inflaci ale bude brzdit snižující se meziroční dynamika cen potravin a pohonných hmot. Celkově by inflace letos měla dosáhnout v průměru 2,3 procenta,” podotkl ekonom Komerční banky.