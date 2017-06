Budvar chce vlastní kotelnu, městu se to nelíbí

Budějovický Budvar se chce pustit ve svém areálu v Kněžskodvorské ulici do stavby parní kotelny a mít vlastní zdroj tepla. Technologickou páru by vyráběl ze zemního plynu ve třech kotlích, z nichž by zpočátku byly v provozu dva, každý o výkonu 10 tun páry za hodinu a tepelným příkonem 6776 kW, tedy celkem přes 20 MW.