Leo Express míří do Německa. Chce převzít krachujícího soukromého dopravce Locomore

Český vlakový dopravce Leo Express míří do Německa. Zajímá se o tamější společnost Locomore, která je v insolvenci. Napsal o tom ekonomický deník Handelsblatt. Dosud je Leo Express v Německu neznámým jménem, ale převzetí Locomore by to mohlo změnit, uvedl list.