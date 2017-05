Mexiko je čtvrtou největší ekonomikou na americkém kontinentu po USA, Kanadě a Brazílii. Je osmým největším producentem ropy a sedmým největším výrobcem aut na světě.

Zástupci mexického ministerstva zemědělství a desítky jejich firem jednaly minulý týden v Brazílii o nákupu obilí, sóji a kukuřice. Mexiko je v současné době jedním z největších odběratelů americké kukuřice.

Ministr hospodářství Ildefonso Guajardo zároveň oznámil, že v září povede podnikatelskou misi do Číny. V podobném termínu, srpnu či září, mají začít jednání o Severoamerické dohodě o volném obchodě (NAFTA) z iniciativy amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Máme spoustu možností, tvrdí Mexiko



Trump chce původní dohodu s Kanadou a Mexikem vypovědět a vyjednat výhodněji pro USA. Současně hrozí uvalením cla na zboží z Mexika a zvýšením daní firmám, které přesouvají pracovní místa z USA do Mexika. Nařídil také vybudovat na hranicích obou zemí zeď za miliardy dolarů, kterou podle něj „zaplatí Mexičané“. Již nyní část hranice lemuje plot proti ilegálním migrantům a pašerákům drog. Nefunguje ale dokonale - pašeráci pod ním budují tunely či drogy přehazují komplicům pomocí katapultů.

Mexický ministr hospodářství Ildefonso Guajardo

FOTO: Edgard Garrido, Reuters

„Dáváme najevo, že máme různé alternativy,“ řekl ve čtvrtek Guajardo při oznámení plánované cesty do Číny. Ale není to jen Čína a Brazílie. Mexiko se v těchto měsících snaží vyjednat novou dohodu o volném obchodu s Evropskou unií. Mělo by jít o prohloubení již existující dohody z roku 2000. Podle návrhů by měla nově zahrnout i veřejné zakázky, obchod s energetickými produkty a surovinami.

„Jsme připraveni, nebojíme se,“ řekl v Brazílii sebevědomě pro CNN vyjednavač mexického ministerstva zemědělství Raul Urteaga. „Velmi nás zajímají nové trhy, hledáme spolehlivé obchodní partnery,“ uvedl.

Zájem o rozšíření obchodu s Mexikem projevila i Argentina. „Je to pro ně (Mexiko) velká šance ohlédnout se do Jižní Ameriky,“ řekl minulý měsíc CNN argentinský prezident Mauricio Macri.

Dopad i na Američany



Mexičtí politici tvrdí, že se snažili rozšířit záběr ekonomiky na další trhy už před nástupem Trumpa. Připouštějí ale, že jeho volební vítězství tuto potřebu výrazně potřebu urychlilo. Mexická ekonomika je na té americké nicméně těžce závislá a změnit to je běh na dlouhou trať. Nyní míří do USA kolem 80 procent mexického exportu. Milióny Mexičanů pracují v USA a posílají peníze domů, většinou chudým příbuzným.

Stovky amerických i mexických firem přitom působí na obou stranách hranic, právě díky dohodě NAFTA, která platí od roku 1994. Dochází pak ke kuriózním situacím, když například mexický výrobce stavebních materiálů Cemex prohlásil, že je připraven dodat materiál pro stavbu hraniční zdi. Později ale pod domácím tlakem obrátila a ujišťuje, že na projektu se nebude podílet ani jako subdodavatel.

Kritici prezidenta Trumpa upozorňují na to, že narušení obchodních vazeb s Mexikem a vybudování zdi negativně dopadne například i na obyvatele příhraničních států, které Trumpa mnohdy volily. Americká obchodní komora vyčíslila, že na obchodu s Mexikem závisí asi šest miliónů pracovních míst v USA.