Jednání byla završena po půl roce, který byl poznamenán neshodami mezi Evropskou unií a Mezinárodním měnovým fondem (MMF) ohledně fiskálních cílů reforem.

Řekové se zavázali k reformám v oblasti trhu práce a energetiky, ke zvýšení daní a k seškrtání penzí, uvedla agentura Reuters.

Tím by Řecko mělo dosáhnout úspor ve výši dvou procent hrubého domácího produktu (HDP). Pokud by se mu podařilo cíle překonat, může spustit sadu opatření, která zmírní dopad úsporné politiky. Mohlo by jít především o snížení daní.

Reformy teď musí projít parlamentem



Dohodnutá opatření teď musí schválit řecký parlament, vzápětí by měli ministři financí eurozóny na svém zasedání 22. května odsouhlasit vyplacení peněz. Řecko bude potřebovat v červenci na splacení dluhů zhruba 7,5 miliardy eur (201,5 miliardy korun).

Předloni se Řecko domluvilo s eurozónou, že mu bude v průběhu tří let vyplaceno 86 miliard eur (2,3 biliónu korun). Celkově Evropský stabilizační mechanismus (ESM), což je záchranný fond eurozóny, z této částky zatím vyplatil 31,7 miliardy eur (zhruba 856,5 miliardy korun). [celá zpráva]

Z ESM a z EFSF, což byl provizorní předchůdce ESM, už bylo Řecku vyplaceno v součtu 173,5 miliardy eur (4,7 biliónu korun).