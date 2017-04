Podnik vlastní přibližně polovinu lesů v Česku, loni mu klesl hrubý zisk meziročně skoro o čtvrtinu na téměř pět miliard korun.

„Předpokládaná počáteční investice by v krátkodobém horizontu měla směřovat k vlastnictví cca 10 tisíc až 15 tisíc hektarů lesa v tržní hodnotě cca jedné až 1,5 miliardy korun s možností jeho dalšího rozšiřování. Návratnost investice do lesních pozemků za předpokladu řádného dlouhodobého hospodaření lze odhadovat na 25 až 30 let," píše v materiálu předkládající ministerstvo zemědělství.

Investice je podle něj relativně bezpečná. Pokud by se očekávání nenaplňovala, dají se podle resortu lesy zase prodat za podobnou cenu.

Rumusko je prý ekonomický tygr

Rumunsko český stát označuje za výhodné díky nízkým nákladům, navíc je členem Evropské unie, má ale vlastní měnu. „V posledních letech se v Rumunsku zvyšuje politická stabilita. Významné makroekonomické charakteristiky (inflace, nezaměstnanost, zadlužení) mají podobný průběh jako v České republice, růst HDP Rumunska je v posledních letech nad úrovní České republiky. Rumunsko je vnímáno jako ekonomický tygr EU," dodává ministerstvo.

Ročně v Rumunsku přiroste 25 miliónů metrů krychlových dřeva, vytěží se ho 18 miliónů kubických metrů.

Plantáž v Nikaragui prodělává

Zatím není jasné, zda podnik skutečně k nákupu přistoupí. „Další návazné kroky budou představovat zejména potvrzení politické korektnosti ze strany rumunské vlády (organizuje česká ambasáda), přípravu infrastruktury pro vstup a vytipování případného akvizičního cíle," dodává ministerstvo.

Lesy ČR v zahraničí investovaly už dříve, ne vždy ale úspěšně. Například před víc než 10 lety koupily plantáž na teakové dřevo ve středoamerické Nikaragui. Exotický projekt za desítky miliónů korun ale nevydělával a Lesy loni oznámily, že se plantáže snaží prodat.

Případ se dostal i do hledáčku Nejvyššího kontrolního úřadu, který upozornil i na to, že do Nikaragui před koupí létali vysocí manažeři LČR na služební cesty, na které časově navazovala jejich dovolená. [celá zpráva]