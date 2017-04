Mosty se bourají kvůli modernizaci D1, nevyhovují šířkově.

Kompletní uzavírka je plánována od dnešních 19:00 do nedělních 09:00. Auta nad 12 tun nebudou moci jezdit mezi 21. a 90. kilometrem, hlavní objízdná trasa povede přes Tábor. Během úplné uzavírky budou večer nákladní auta ve směru od Prahy odkláněna v Mirošovicích na Tábor.

Osobní vozy se dostanou až k Ostředku a dál budou muset pokračovat po vedlejších silnicích. Oficiální objížďka vede z Mirošovic po I/3 a D3 na Tábor, dále po I/19 na Chýnov a Pelhřimov a po I/34 na exit 90, kde se u Humpolce opět najíždí na D1.

"Objízdná trasa přes Tábor je povinná pro nákladní dopravu nad 12 tun, protože je potřeba ji držet na silnicích první třídy. Doporučujeme ji však i řidičům osobních aut, kteří cestují mezi Prahou a Brnem, protože je rychlejší," uvedl Studecký.

Ostatní řidiči mohou z D1 sjet až u Ostředku a z druhé strany v Koberovicích, protože přímo uzavřen bude jen 34. až 49. kilometr a 75. až 81. kilometr. "Mezi tím se auta mohou pohybovat, možností na objížďku je tam několik," dodal mluvčí.

Silničáři budou bourat dva nevyhovující nadjezdy mezi Ostředkem a Šternovem a jeden mezi Hořicemi a Koberovicemi. Přestřihnou je pomocí pneumatických nůžek, betonové kusy spadnou do štěrkového lože a pak je dělníci rozeberou a odklidí. Hodně používaný je hlavně most na 41. kilometru u Šternova, přes nějž vede trasa z Českého Šternberku do Divišova. Další dva nadjezdy u Choratic a Koberovic používají spíše zemědělci a lesníci. Nové mosty mají být dostavěny příští rok.

V neděli, po skončení úplné uzavírky, bude provoz veden jedním pruhem až do 15:00.