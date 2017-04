V důsledku rekordní nemocnosti musel dopravní podnik omezit provoz na několika tramvajových linkách. [celá zpráva] Dopravní podnik si od zvýšení mezd slibuje zvýšení zájmu nových řidičů. Zároveň přislíbil, že se krok nepromítne do ceny jízdného.

Nárůst mzdy posune DPO z osmého na čtvrté místo v žebříčku výše průměrných mezd řidičů dopravní podniků v Česku. Oproti průměrné mzdě v Moravskoslezském kraji, která činí 26 738 korun hrubého, na tom budou řidiči o deset procent lépe.

„Jsem ráda, že dopravní podnik byl vstřícný,“ uvedla předsedkyně odborů Libuše Tořová. „Věřím, že zaměstnanci budou s tímto krokem spokojeni,“ dodala.

Se zvýšením se nepočítalo



Náklady na zvýšení mezd budou činit zhruba 60 miliónů korun ročně. Ředitel Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys připustil, že v rozpočtu na aktuální rok se s takovým zvýšením mezd nepočítalo. „V současnosti budeme řešit, odkud ty peníze vezmeme,“ přiznal.

Naznačil však několik oblastí, v níž by v budoucnu mohlo dojít k potřebným úsporám. Dopravní podnik Ostrava připravuje výstavbu plnící stanice CNG, která by měla přinést úspory paliv. Ostravský dopravce navíc vysoutěžil nové tramvaje, od nichž do budoucna očekává výrazné snížení nákladů na údržbu.