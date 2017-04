Velké zakázky na likvidaci ekozátěží byly do roku 2014 zadávány převážně v uzavřených výběrových řízeních. Právo nedávno upozornilo, že si firmy stěžovaly a žádaly, aby stát postup zprůhlednil.

Začátkem března ministerstvo avizovalo, že by se všechny zakázky, k nimž se stát v 90. letech při privatizaci zavázal, měly vypsat do konce roku 2026. Náměstek ministra financí Ondřej Závodský nyní Právu v té souvislosti řekl, že by se Česko už mohlo zátěží zbavit kolem roku 2030. To ovšem platí jen pro lokality pod dohledem státu.

Ostravský areál vlastní společnost Vítkovice a.s.. Hutní výroba zde skončila v roce 1998. Kontaminace ale vznikala za posledních 200 let, protože se zde rozvíjelo hutnictví a veškerá příprava vsázky pro vysoké pece. Areál se čtyřicítkou starých zchátralých továrních staveb nyní ohrožuje podzemní vody a prachem své okolí. Znečištěné jsou těžkými kovy, ropnými uhlovodíky a také rakovinotvorným azbestem.

„Dříve odhadnutá hodnota je kolem tři čtvrtě miliardy bez DPH, chceme jít ale na zlomek této ceny. Bohužel, čím větší zakázka, tím méně uchazečů a tím větší riziko vzájemné domluvy mezi nimi. MF se ale snaží co nejlépe nastavit kvalifikační požadavky tak, aby se mohlo zúčastnit co nejvíce uchazečů,“ řekl Závodský. Ostravský primátor Tomáš Macura (ANO) věří, že letos bude akce vyhlášena a vysoutěžena, s realizací počítá příští rok. „Je tam akutní riziko kontaminace řeky Ostravice,“ upozornil.

Po vyčištění zóna pro investice

Mluvčí Vítkovic Eva Kijonková Právu řekla, že po vyčištění by zde měla vzniknout zóna pro lehký průmysl určená novým investorům. „Jde o rozvojovou lokalitu a jsme rádi, že to tak vnímá i ministerstvo financí a sanace začne už letos,“ uvedla. Dodala, že pokud se vše povede a úřad co nejdříve vypíše tendr na dodavatele prací, mohla by být do dvou let celá oblast nachystaná pro nové investice. „Tedy pro rozvoj Ostravy a nová pracovní místa,“ doplnila.

Staré zátěže likvidují dva druhy firem - odpadové a stavební. Kritéria proto MF podle Závodského určilo taková, aby se okruh zájemců rozšířil. Firma musí odtěžit znečištěnou zeminu a vodu, pak přijde na řadu rekultivace. „Složitost spočívá spíše v objemu,“ tvrdí šéfka odboru na MF Monika Zbořilová. Odpadu vzniknou až tisíce tun.

Skupina Vítkovice zahrnuje více než 20 firem, čtyři z nich byly poslány do úpadku. Podle Kijonkové se to ale na sanaci nevztahuje, jde o dceřiné firmy. „Mateřskou společností je Vítkovice a.s. a ta v úpadku, ani v žádném insolvenčním řízení není. Tendr vypisuje a financuje ministerstvo financí, my si na ty peníze nesáhneme,“ odpověděla.

Vedle likvidace starých ekozátěží běží i o program revitalizace. Pro Moravskoslezský kraj je z něj vyčleněno 20 miliard korun, Ústecký a Karlovarský dalších 15 miliard. Příkladem dobré koordinace obou programů je podle Závodského ostravská halda Hrabůvka.

Znečištěným místem ve Vítkovicích je i areál, kde se koná festival Colours of Ostrava. Ten je sice už odizolovaný, v podzemí je ale stále kontaminovaná voda, která ohrožuje blízkou řeku Ostravice. MF ji proto plánuje hloubkově odčerpat, aby se areál na povrchu neporušil.

Další místa v ČR

Ministerstvo letos po celé ČR plánuje vypsat sanaci minimálně deseti velkých lokalit, například distribučního skladu Benziny v Bohumíně, už také probíhá zadávací řízení na Spolanu Neratovice. „To je masivní kontaminace podzemních vod chlorovanými uhlovodíky,“ uvedla Zbořilová. Složitá je kvůli blízkému Labi.

Začíná sanace pardubické chemičky Paramo a karlovarského areálu firmy innogy. Největším závazkem státu zadaným v posledních dvou letech je nicméně skládka u obchvatu Frýdku-Místku. Obdobnou sumu dosahující miliardy korun jako pro Vítkovice zveřejnil minulý týden i státní podnik Diamo. Ten chystá sanaci areálu koksovny a bývalého Dolu Trojice ve Slezské Ostravě. Resort financí i Macura se ale postavili proti, naléhavější je podle nich likvidace ropných lagun v areálu bývalé chemičky Ostramo. Postup Diama ale považují za nehospodárný.