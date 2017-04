Kraje mají do konce tohoto měsíce dodat i dodatky ke smlouvám s provozovateli hromadné dopravy, které převod umožní. Sobotka to řekl po páteční schůzce s šéfkou asociace krajů Janou Vildumetzovou (ANO).

Na základě materiálů vyžádaných od krajů pak o formě uvolnění a rozdělení financí rozhodne kabinet.

Kraje podle Vildumetzové slib příspěvku vítají, i když peníze mohly přijít dřív. Hejtmani podle ní ale trvají na tom, aby 420 miliónů od státu kraje dostaly formou příspěvku na opravu silnic nižších tříd, jak se o tom mluvilo už na začátku roku. „Je to nejjednodušší, systémové, je to spravedlivé. Mohli už jsme to mít vyřešené už 20. února,” uvedla.

O stávce řidičů se lidé mohli v Zábřehu i na dalších místech Šumperska dozvědět z informačních letáků vylepených na zastávkách.

FOTO: Miloslav Hradil, Právo

V Jihomoravském kraji odbory nevylučují opakování stávky. Kvůli současným komplikacím některé kraje uvažují o tom, že by zřídily vlastní dopravní společnosti, jakou je například brněnský dopravní podnik.