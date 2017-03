„Osobně to nechápu. Dokonce i já dokážu posoudit, že taková svatební kytice je doslova umělecké dílo, ne jen svazek přeprodaných květin. Proto jsme ostatně sami až doteď květinářkám radili, že složité vazby mohou evidovat až ve třetí fázi. Úředníci ministerstva financí však mezi karafiátem k MDŽ a uměleckou vazbou zjevně nevidí rozdíl,” komentoval Michal Wantulok z firmy Dotykačka.

Podle něj je zarážející, že třeba párek v rohlíku je z jejich pohledu produkt vlastní výroby, který spadá do třetí fáze EET – i když je to jen hotový párek zasunutý do hotového rohlíku.

„Některé metodiky ministerstva financí jsou matoucí nejen pro podnikatele, ale i pro nás, poskytovatele pokladních řešení,“ dodal.

Fáze zavádění elektronické evidence tržeb Termín spuštění Obor činnosti 1. fáze 1. 12. 2016 ubytovací a stravovací služby 2. fáze 1. 3. 2017 maloobchod a velkoobchod 3. fáze 1. 3. 2018 ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, např. svobodná povolání, doprava, zemědělství 4. fáze 1. 6. 2018 vybraná řemesla a výrobní činnosti

Stejně jako každé jiné pravidlo i toto má své výjimky: ve třetí fázi, tedy až od března 2018, mohou evidovat ti květináři, kteří si veškeré květiny sami vypěstují.

Další výjimku pak představují věnce, které se dají označit jako „výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku“. Takové výrobky je možné začít evidovat dokonce až ve čtvrté fázi EET.