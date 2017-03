Nezaměstnanost v Česku opět klesla. I nadále jsme evropští premianti

Nezaměstnanost ve věkové kategorii 15 až 64 let v Česku v lednu meziročně klesla o 0,9 procentního bodu na 3,5 procenta. Ve čtvrtek o tom informoval Český statistický úřad (ČSÚ). V kategorii 15 až 74 let česká nezaměstnanost činí 3,4 procenta a je tak i nadále nejnižší v EU. Vyplynulo to z údajů zveřejněných statistickým úřadem EU (Eurostat).